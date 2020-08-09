Политолог из Молдовы: впечатления от национального exit poll самые хорошие

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впечатления от национального exit poll самые хорошие, заявил корреспонденту БЕЛТА доктор политических наук (Молдова) Николай Цвятков.

"Я прилетел в Беларусь в пятницу. У нас были проведены несколько встреч с экспертами, коллегами, организаторами exit poll. Послушали об организации самого исследования, подготовительном этапе, планировании, методологии реализации, о том, опыт каких стран был изучен при его подготовке. Тем более есть и собственный опыт проведения в 2010 и 2015 годах у организации, проводящей сейчас еxit poll, - рассказал Николай Цвятков. - Сегодня мы посетили избирательные участки в разных городах. Мы смогли понаблюдать, как проходит избирательный процесс, как работают операторы, собирающие первичные данные для проводимого исследования. Так что впечатления самые теплые, хорошие. Все организовано на высоком уровне. Никаких явных, открытых нарушений мы не увидели".

Эксперт подчеркнул, что еxit poll - это элемент гражданского контроля. "Он позволяет наблюдать за ходом голосования. Но это не параллельный подсчет голосов. Это социологическое исследование. Оно имеет право на существенную ошибку. И с накоплением опыта расхождение между официальными данными и данными еxit poll, как правило, уменьшаются", - отметил Николай Цвятков. Он добавил, что такая высокая явка избирателей говорит о высокой заинтересованности участия в выборах.

Молодежной лабораторией социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси был проведен национальный exit poll (опрос на выходе из избирательных участков) на состоявшихся сегодня выборах Президента. Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.

По результатам exit poll Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.

Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО "БКМО" создана в 2015 году как аналитический центр молодых профессиональных социологов, политологов, юристов, специалистов в сфере молодежной политики. В соответствии с аккредитацией Комиссии по опросам общественного мнения при НАН Беларуси (свидетельство об аккредитации №000037) лаборатория имеет право на проведение опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, и публикации их результатов в СМИ.-0-