Политолог: изменения в Конституцию позволяют создать в Беларуси уникальную модель демократии

2 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Конституцию позволяют создать в Беларуси собственную уникальную модель демократии. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА доцент кафедры политологии и социологии Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина кандидат политических наук Эдуард Северин.

По мнению политолога, в проекте изменений в Основной закон нашли отражение ключевые моменты всех сфер жизнедеятельности современного белорусского общества. Это касается и перераспределения полномочий между различными органами государственной власти, и расширения сферы полномочий местных органов власти, реализации основных направлений социальной политики, обеспечения системы прав человека, интерпретации событий Великой Отечественной войны.

"Важно, на мой взгляд, появление нового восприятия ценности семьи, обозначение национальной идентичности, выражение конкретного отношения белорусского общества к событиям Великой Отечественной войны, появление нового социально-политического института и придание ему конституционного статуса - Всебелорусского народного собрания. Оно выступает в качестве одного из высших органов представительской власти, что позволит поднять на новый уровень народное волеизъявление как таковое. То есть мы создаем собственную уникальную модель демократии на современном этапе, исходя из сложившихся условий, учитывая прошлое, определяя развитие в настоящем и будущем", - сказал Эдуард Северин.

Он обратил внимание: Конституция не детализирует нюансы. В первую очередь документ утверждает принципы, задает векторы развития и обозначает основные направления жизнедеятельности общества, личности и государства. При этом его положения затрагивают каждого человека. "Мы живем в мире, когда меняются определенные социальные статусы. Например, актуальные на современном этапе аспекты защиты личной информации, то есть право на защиту личной информации. Это важно, поскольку мы видим, что растет количество преступлений в сфере информационных технологий, когда личная информация человека используется во вред ему. И эти вопросы затрагивают абсолютно каждого человека. Но еще раз подчеркну: Конституцию следует воспринимать в комплексе, как систему, поскольку одни положения дополняют другие и все взаимосвязано", - отметил эксперт.

Эдуард Северин подчеркнул, что Конституция как Основной закон должна быть адаптирована к конкретному историческому периоду. "Конечно же, подходить к конституционному процессу с точки зрения наполнения Конституции новым содержанием нужно очень осторожно. В первую очередь нужно понимать, что Конституция как Основной закон жизнедеятельности личности, общества и государства должна соответствовать духу времени, способствовать решению проблем и определять, я подчеркиваю, векторы развития в будущем", - резюмировал политолог.-0-