Политолог: модернизация Конституции в Беларуси должна проходить последовательно и преемственно

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация Конституции в Беларуси должна проходить последовательно и преемственно. Такое мнение высказал политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Самое главное, чтобы модернизация происходила последовательно и преемственно. Мы не должны ломить с плеча, мы должны все делать логично", - сказал Петр Петровский.

По мнению политолога, деструктивная часть белорусской оппозиции хочет не изменения Конституции, а захвата власти. "Все эти разговоры некоторых товарищей про изменение Конституции - это ширма", - заявил он.

Петр Петровский напомнил, как главу государства обвиняли в заговаривании темы, мол, никаких изменений в Конституции вносится не будет. "И вот мы выходим на итоговый вариант, когда Конституционная комиссия те предложения, которые собрали за полгода, обработает и предоставит поправки", - заметил эксперт.

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