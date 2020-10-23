Политолог о работе независимых СМИ: идет искусственное разжигание экстремистских настроений

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимые средства массовой информации искусственно разжигают экстремистские настроения в обществе. Такое мнение высказал политолог Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Очень настораживает деятельность "Тут бая" в каком контексте: локальные, маленькие акции - три тети вышло, мужичок флагом вертит, кто-то нарисовал какую-то этикеточку, и порталу с огромной аудиторией необходимо каждый час преподносить это как новость, событие. То есть идет искусственное разжигание революционных настроений в обществе", - считает Вадим Боровик.

"Только не революционных, а экстремистских", - поправил его директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. Политолог согласился с такой формулировкой: "Абсолютно правильно".

Участники передачи заметили, что независимые медиа регулярно завышают в несколько раз число участников уличных акций, доходит даже до фотомонтажа, чтобы создать эффектный кадр.

"Они пытаются подменить два понятия: демонстрации и демократия. Недавно Трамп про это высказался: подавит жестко, потому что никакого отношения к народовластию и демократическому волеизъявлению это не имеет, - обратил внимание директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов. - 2013 год: на улицы Парижа, который примерно такой же, как Минск, двухмиллионный город, вышел один миллион человек против регистрации однополых браков. Вы думаете, это на что-то повлияло? Нет. Закон был принят, и плевать они хотели на этот миллион, который вышел".-0-