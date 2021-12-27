Политолог: обновленная Конституция позволит нам придать новую динамику развитию страны

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция позволит нам придать новую динамику развитию страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Вадим Боровик.

"Мы над Конституцией работаем уже несколько последних лет. Прорабатывались механизмы трансформации политической системы. Просто в этом году мы более плотно работали над ней в рамках Конституционной комиссии, - сказал Вадим Боровик. - Когда мы говорим о тех проектах и программах, которые писала на коленках оппозиция, то это были не программы, а политические лозунги. Это была такая ситуативная повестка. Национальный вопрос педалировался, языковой. Нет понимания того, что эти популистские заявления могли привести к развалу страны. К примеру, заявления уменьшить налоги и поднять социальные выплаты. Это взаимоисключающие вещи. Это приведет к разбалансированию бюджета, дополнительным внешним заимствованиям, серьезной инфляции и гиперинфляции. То есть люди подводили страну к пропасти. Такая была цель", - сказал Вадим Боровик.

Политолог подчеркнул, что в проекте Основного закона мы сохраняем традиционные ценности, языковую и этническую терпимость, взвешенный подход в отношении с соседями. "Если мы говорим о беглой оппозиции - они хотели разбалансировать систему", - отметил он.

Вадим Боровик добавил, что работа над Конституцией не терпит спешки. "Поскольку очень большая цена ошибки. Почему мы так вдумчиво, осторожно и аккуратно работали с Основным законом. Правильная работа над этим законом позволит нам не только сохранить страну, но и обеспечить ее поступательное развитие. Мы должны выйти в лидеры сегодня, достойно конкурировать со странами Центральной и Западной Европы, на ближайшие десятилетия должны догонять их и обгонять в технологическом плане. То есть мы создаем тот Основной закон, который нам позволит придать новую динамику развитию нашей страны", - констатировал он.-0-