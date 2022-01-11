Политолог: ОДКБ прошла тест на зрелость и эффективность

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ прошла тест на зрелость и эффективность, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" политолог Вадим Елфимов, сообщает БЕЛТА.

"ОДКБ успешно прошла тест на серьезность, эффективность, оперативность и слаженность. То, на что рассчитывали наши противники, что они внесут некий раздор в ОДКБ - это не сработало. В первую очередь тому способствовали те самые угрозы, которые нам создавал Запад. То есть лидеры всех государств ОДКБ, что показал саммит, осознают реальность этих угроз внешнего воздействия и попыток совершать государственные перевороты в наших странах", - сказал Вадим Елфимов.

Политолог добавил: "С этой точки зрения согласованная политика ОДКБ перестала быть просто политикой. Это уже военно-политическая реальность, с которой вынуждены будут считаться все наши оппоненты".-0-