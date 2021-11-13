Политолог: Польша должна прекратить использование грубой силы по отношению к беженцам

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша должна прекратить использование грубой силы по отношению к беженцам. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил главный редактор немецкого интернет-издания World Economy политолог Александр Сосновский, сообщает БЕЛТА.

"То, что делает Польша, - полное нарушение конвенции по беженцам. Они обязаны людей принять и дальше уже разбираться с тем, как дальше с ними работать. А применение силы, в данном случае стягивание к границе военных формирований, больше похоже на приготовление к военной операции. Поэтому это сложно понять", - сказал Александр Сосновский.

"Конечно, они обязаны отвести войска и прекратить использование грубой силы по отношению к беззащитным людям. По крайней мере, они должны их разместить в каких-то временных укрытиях и потом продолжать дальше решение этого вопроса, - добавил политолог. - Раз они говорят о гуманизме, то только таким человеческим путем это может быть разрешено, и никак по-другому".-0-