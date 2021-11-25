Политолог: польская элита готова прогнуться под любой каприз Запада

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская элита всегда была готова прогнуться под любой каприз Запада. Такое мнение высказал профессор МГУ им. М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале "ОНТ", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хорошо отношусь к польскому народу, к его культуре, истории, традициям. Я очень уважаю польскую экономику, которая умудрилась отстоять себя в условиях беспрецедентного давления Европейского союза. Но польская элита как была сервисом, обслуживающим интересы западных стран, готовым прогнуться под любой каприз практически любой западной страны, так такой и осталась", - отметил Андрей Манойло.

По мнению политолога, нынешнее поведение польской стороны по отношению к беженцам на границе и ее отношение в целом к сложившейся ситуации неудивительно. "Сейчас они себе выторговывают что-то, выполняют совершенно конкретный политический заказ. Именно поэтому Польша очень часто выступает в качестве организатора провокаций и в отношении Беларуси, и в отношении России. В этом нет ничего удивительного: это тот, видимо, единственный товар, который они могут предложить в политической сфере, - считает профессор. - Я в этом плане очень сочувствую великому польскому народу, у которого такое руководство".

При этом Андрей Манойло заметил: патрон Польши совсем не Европейский союз, а Соединенные Штаты Америки, которые пытаются давить на ЕС. "Сам Европейский союз понимает: ему что, идти против ветра и возражать Соединенным Штатам, у которых есть свои взгляды на Польшу и не только на одну ее?" - добавил политолог.-0-