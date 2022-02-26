Политолог: приватизация крупных предприятий привела бы к формированию криминального олигархата

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приватизация крупных предприятий в Беларуси привела бы к формированию олигархата, напрямую влияющего на принятие политических решений, заявил политолог Александр Шпаковский в фильме "С чего начинается Родина" в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Националисты в 90-х годах планировали переписать не только историю, но и взять исторический реванш у коммунистов и беспартийных. В итоге летом 1994 года на кону оказалась средняя европейская страна и все наследие советской экономики, отметили авторы фильма.

"Истинные замыслы заключались в незаконном (подчеркиваю - незаконном) обогащении узкой группы людей за счет распродажи активов, создаваемых в советский период всеми гражданами. Если мы обратим внимание на Украину, то Украина вышла из состава Советского Союза будучи пятой по своим возможностям экономикой Европы. Сейчас Украина занимает последнее место в Европе. Даже Молдова опережает эту страну", - сказал Александр Шпаковский.

Политолог заметил, что приватизация на постсоветском пространстве проводилась незаконно, бандитскими методами. "Пришли люди зачастую безграмотные. Естественно, это приводило к дроблению этих предприятий, их распродаже, выводу капитала за рубеж", - отметил он.

Александр Шпаковский подчеркнул, что приватизация в Беларуси привела бы к формированию олигархата, напрямую влияющего на принятие политических решений. "Причем эти коммерсанты были бы зачастую с криминальным мышлением, а нередко - и с криминальным прошлым", - считает он.

Вместе с тем в середине 90-х экономика страны была в плачевом состоянии. Заводы стояли, союзные связи были разорваны. Маленькой стране не нужны были в таком количестве грузовики, самосвалы и тракторы. Гордость индустрии - БЕЛАЗ - сократил выпуск в 8 раз, по МАЗу и МТЗ - падение втрое, "Горизонту" - в пять раз.

"Верховный Совет не интересовался мнением народа. Еще до референдума 1991 года приехал к нам в Беларусь Горбачев. Из представителей власти были только Дементей и я. Мы два дня с ним работали, - вспоминает председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. - Была совершенно непонятная ситуация, когда люди говорили об одном, а глава Советского Союза говорил о неких демократических реформах, новых преобразованиях и т.д. То есть было абсолютное непонимание. Люди спрашивали: что нам делать, как нам жить дальше? И ответа на эти вопросы не было".-0-