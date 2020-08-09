Политолог: силы, которые раскачивают ситуацию в стране, получат по заслугам

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силы, которые раскачивают ситуацию в стране, будут выведены на свет и получат по заслугам. Такое мнение высказал научный сотрудник Института философии НАН, политолог Алексей Дзермант сегодня в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне кажется, что с внутренней обстановкой в стране власти и правоохранительные органы справятся. Интересные сюжеты будут разворачиваться в международном смысле. Это связано с отношениями с Россией. Мы видим, что в последнее время коммуникация у президентов напряжение снимает. Более того, Путин заявил, что не нужно раскачивать лодку, что мы все в ней сидим, что мы в одной команде. Из этого делаю вывод, что те следы, которые, возможно, тянулись от организаторов протестов к части политиков формирующих кругов в России, - это не позиция российского государства и Кремля, а отдельные частные интересы, и прямой контакт наших президентов это подтверждает. Думаю, те силы, которые были заинтересованы в раскачке ситуации в стране, играют против интересов России. Полагаю, они будут выведены на свет, имена будут названы, они получат по заслугам. А наши отношения период острый переживут, и мы дальше будем заниматься интеграционным процессом, решать насущные проблемы", - сказал Алексей Дзермант.

Что касается западной реакции, то, по его мнению, она вторична и предсказуема. "Мы видим, что особого интереса и ажиотажа у западных политиков наши выборы не вызывают. Думаю, произойдет предсказуемое признание результатов выборов де-факто и продолжится обычная коммуникация между государствами. Серьезных обострений на западном направлении не будет. Предполагаю, что ЕС не заинтересован в обострении отношений с нами", - отметил политолог.

В целом, подчеркнул он, выбор народа важнее внешних оценок. "Выборы - это белорусское внутреннее дело. Нам важны оценки наших партнеров, но наша легитимность основывается на результатах волеизъявления белорусского народа. Если мы будем уверены в своей внутренней легитимности, то внешние площадки рано или поздно признают выбор белорусских граждан", - заключил он.-0-