Политолог: современная госсимволика - это символ суверенитета Беларуси и главная цель его противников

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современная государственная символика Беларуси - это символ ее суверенитета и главная цель борьбы против страны. Такое мнение высказал политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Победа в Великой Отечественной войне, современная государственная символика, которую надо называть национальной символикой, - это как раз символ суверенитета и независимости и главная цель информационно-пропагандистской борьбы против нас", - подчеркнул Петр Петровский.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь обратил внимание на политику Запада по отношению к постсоветскому пространству: в первую очередь ему важно убить у народов ген победителя. Поэтому, по его мнению, так активно и продвигается использование оппозицией бело-красно-белой символики, которой обозначали себя коллаборационисты во время войны. И если белорусы примут эти символы, значит, со временем Запад сможет делать с ними все что угодно, убежден глава медиахолдинга.-0-