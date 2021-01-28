Политолог: странам ЕАЭС надо задуматься об информационной безопасности и создании своего интернета

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности необходимо задуматься об информационной безопасности. Такое мнение высказал политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Политолог отметил, что единственная страна, которая имеет суверенный интернет, - это Китай. Правда, стоило ему это $8 млрд, заявил в ответ руководитель телеканала Марат Марков.

"Ни Италия, ни Франция, ни другие государства на сегодняшний день не имеют возможности так реагировать. Наверное, стоило бы в Евразийском экономическом союзе или в ОДКБ поставить вопрос об информационной безопасности и начать совместно укоренять схему функционирования суверенного интернета", - заявил Петр Петровский.

В то же время, заметил он, опыт Соединенных Штатов показал, что государство не может влиять на участников интернет-пространства: основные социальные сети вошли в сговор против экс-президента Трампа и заблокировали его аккаунты. "Здесь возникает вопрос: не будет ли IT-сфера довлеть над государствами и устанавливать свой информационный контроль и диктат?" - отметил эксперт.-0-