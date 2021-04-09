Политолог: существующие белорусские политические партии не соответствуют духу времени

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Существующие белорусские политические партии не соответствуют духу времени. Такое мнение высказал политолог Алексей Беляев в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Партии, которые есть сегодня, возможно, не соответствуют духу времени. Те партии, которые действительно будут участвовать в политической жизни, может быть, еще не родились, находятся сейчас в стадии формирования", - считает Алексей Беляев.

По его мнению, в целом партии являются необходимой частью политического механизма: они дают возможность легально представлять различные интересы граждан и реализовывать через механизмы государственной власти запросы общества.

Вместе с тем политолог заметил, что вместе с партийным строительством необходимо менять избирательную систему Беларуси. "Если создавать партии в рамках нашей мажоритарной системы, они так и останутся невостребованными механизмами, которые будут болтаться на обочине политической жизни и никому не будут нужны", - подчеркнул он.-0-