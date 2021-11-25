Политолог: в 2020 году Беларусь стала местом испытания лучших практик организации госпереворотов

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году Беларусь стала местом испытания лучших практик организации государственных переворотов. Такое мнение высказал профессор МГУ им. М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале "ОНТ", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь стала в какой-то степени точкой сборки для, как их сегодня называют, лучших практик организации госпереворотов. Разные технологии, которые отрабатывались в разных странах, собрались в Беларуси в единую схему. Такого не было еще нигде и никогда", - заявил Андрей Манойло.

По словам политолога, попытка государственного переворота в Беларуси напомнила ему классическую схему "цветных революций". "Но это был только общий контур, - отметил он. - По сути она "цветной революцией" не была. Это гибридный госпереворот, который развивался одновременно на двух уровнях. На нижнем уровне была имитация "цветной революции": были и массовые выступления, и массовые протесты, но без "майдана", что уже настораживало. Это наводило на мысли, что это не основной инструмент свержения действующей власти. А основные действия происходили на верхнем уровне, где западные разведки (ни польские, ни литовские, а ребята посерьезнее) искали подходы к конкретным людям".-0-