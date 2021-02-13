Политолог: в белорусском обществе наблюдается политическая усталость, эмоциональный накал стал спадать

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусском обществе наблюдается политическая усталость, эмоциональный накал в нем стал спадать. Такое мнение высказал политолог Алексей Беляев в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Наступил определенный откат. То есть у нас сейчас есть определенная политическая не апатия, а усталость", - сказал Алексей Беляев.

По его мнению, социально-экономическая стабильность и отсутствие политических потрясений, которые были характерны для белорусского государства, приучили граждан к спокойному и размеренному ритму жизни. "Потом у нас действительно был специфический социально-политический взрыв, по результату которого оказалось, что этот взрыв был на пустом месте. То есть государство не рухнуло, не ушло, не случилось каких-то на самом деле серьезных социально-экономических проблем", - отметил политолог.

Алексей Беляев добавил, что, несмотря ни на что, белорусское государство старается придерживаться своей политики высоких социальных стандартов. "У нас ни рухнула ни одна социальная программа, работает здравоохранение, образование, выплачиваются пенсии, зарплаты, - констатировал он. - В принципе, не произошло ничего катастрофического. И тот эмоциональный накал, который был, стал уходить".-0-