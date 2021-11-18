Политолог: в Европе продолжается внутренняя борьба вокруг мирового миграционного кризиса

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе продолжается внутренняя борьба вокруг мирового миграционного кризиса. На это обратил внимание политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"У них внутренняя борьба: есть носители той идентичности, которую называют колониальной, и есть те, кто ей противится. Но далеко не всегда они побеждают, и это составляет очень важную часть внутренней политики в старой Европе. Есть те, кто испытывает стыд за колониальный период и понимают всю опасность неоколониализма, и есть те, кто считает, что так и надо", - отметил Юрий Шевцов.

По мнению политолога, западноевропейские страны и открыли свои границы для мигрантов во многом из-за того, что у руководства этих государств есть комплекс вины.

"С другой стороны, есть еще такая закономерность: чем больше мигрантов, тем выше пенсионный возраст. В Западной Европе произошел коллапс рождаемости на одно поколение раньше, чем у нас. Они перешли к бездетной или однодетной семье лет двадцать тому назад, а то и больше. Поэтому у них проблема: кто будет работать? Если не принимать мигрантов, то, значит, надо сокращать социальные программы и увеличивать пенсионный возраст, - обратил внимание Юрий Шевцов. - Поэтому вопрос, что лучше: как некоторые предлагают в Швеции, пенсионный возраст в 85 лет или принимать сомалийцев".-0-