Политолог: Варшава выполняет заказ по провоцированию войны

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Варшава выполняет заказ по провоцированию войны, она раздувает для этого предпосылки. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" российский политолог Владимир Киреев, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Польское правительство, польское государство озабочено не этими беженцами. Их небольшое количество и никакого значения для польской безопасности или польского самосознания они не несут. Польское руководство выполняет заказ со стороны Вашингтона и Лондона по провоцированию войны. Она раздувает для этого предпосылки", - сказал Владимир Киреев.

По его словам, вся эта миграционная проблема является медийной. "Она является политтехнологичной. Это своего рода пиар, который нацелен на то, чтобы сформировать у европейцев и американцев понимание, почему поляки начнут войну против Беларуси. Никакой другой причины в этом нет", - отметил политолог.-0-