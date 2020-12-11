Политолог: ВНС должно стать органом, обеспечивающим баланс сил между ветвями власти

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание должно стать органом, обеспечивающим баланс сил между ветвями власти. Такое мнение высказал политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Все наши коллеги ожидали, что мы пойдем по украинскому, кыргызскому, грузинскому пути: будем играть в либеральную модель переброски полномочий от президента к парламенту, между ветвями власти. А Президент выбрал неординарный путь, который выбирают в том числе и некоторые страны. То есть должен быть представительский орган, который будет удерживать ситуацию, обеспечивать баланс сил между ветвями власти", - отметил Петр Петровский.

При этом эксперт обратил внимание, что этот орган будет представлен различными группами населения, и такая модель не нова. "Если Беларусь находится в чрезвычайном геополитическом положении, нам нужен тот стержень (а это народный стержень), который бы смог удержать наши суверенитет и независимость", - считает политолог.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь заметил, что у предложения главы государства придать Всебелорусскому народному собранию статус конституционного органа есть очевидные преимущества.

"Во-первых, это не надуманная конструкция, она уже существует, и механизм обкатан. Вторая очень важная вещь, о которой вы говорили, - это баланс ветвей власти и стабильность. Как правило, делегатами этого собрания становятся управленцы, лидеры, люди, которые чего-то достигли в своих регионах, возможно, руководители предприятий, бизнеса, представители творческой интеллигенции. Это те, кого знают, кому доверяют, и те, кто уже чего-то добился, а, соответственно, дорожит тем положением, которое сложилось в обществе, и не позволит бросаться в крайности. И третий момент, который тоже нужно обсуждать (это пока предложение, не решение), - может быть, немножечко иначе посмотреть на статус и полномочия этих людей. Человек, идя как делегат на это собрание, должен понимать, что и ответственность на нем тоже будет лежать", - обратил внимание Дмитрий Жук.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь 8 декабря с работниками Столбцовской центральной районной больницы, предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. "Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития", - сказал глава государства.

Он также предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

"Если мы снимаем некоторые обязанности с Президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать, - считает Александр Лукашенко. - Если растворить полномочия Президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать".-0-