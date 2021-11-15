Политолог: Запад использует беженцев как средство для гибридной атаки на Беларусь и Россию

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад использует фактор беженцев как средство для гибридной атаки на Беларусь и Россию. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил российский политолог доцент Сергей Карнаухов, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим, как западные страны делают все возможное, чтобы использовать фактор беженцев как средство для гибридной атаки на Беларусь и Россию. Причем их очень мало. Надо понимать, что это просто капля в море. Они могли спокойно быть ассимилированы и приняты этими государствами", - сказал Сергей Карнаухов.

Политолог напомнил, что эти люди получили статус беженца не без участия коллективного Запада. "Ирак, Сирия, Ливия - вот оттуда идут эти беженцы. И первое, на чем нужно акцентировать внимание, - это прямая обязанность Польши, Германии и других стран ЕС обеспечить принятие этих людей и устройство в своих странах. Это они виновны в том, что они стали беженцами и так сильно нуждаются в помощи, - дополнил он. - Теперь то, что касается использования фактора беженцев в геополитическом давлении. Понятно, что последние два года связаны с тем, что ЕС сделал своей основной задачей - разрушение, атаки на Беларусь. Поэтому, безусловно, они используют этот фактор. И мне иногда кажется, что даже если бы один беженец пытался перейти границу - это стало бы такой же большой проблемой для Евросоюза".-0-