Политолог: Запад использует информационное пространство для проведения своей агрессивной политики

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад использует информационное пространство для проведения своей агрессивной политики. По своему разрушающему эффекту эти действия сопоставимы с локальными военными операциями. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский политолог, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло, сообщает БЕЛТА.

"Поскольку ресурсы, которые заранее готовились, закончились, то надо снова время, чтобы эти ресурсы восстановить, завести, чтобы накопить достаточно большое количество финансов в наличных деньгах. Что остается? Информационное пространство, в котором можно проводить не только информационные кампании или вбрасывать фейковые новости, а проводить полноценные оперативные комбинации. Те самые информационные операции. Более того, здесь можно проводить просто агрессивную политику", - сказал Андрей Манойло.

Политолог добавил, что коллективный Запад на этом не остановится и методы станут более изощренными. "Информационное пространство до сих пор не регулируется никакими международными конвенциями. Там нет понятия войны и мира, нет понятия страны-агрессора, закрепленного в международных документах, и ответственности агрессора за развязывание информационной агрессии против той или иной суверенной страны. Поэтому в информационной сфере войну можно продолжать. Поэтому они этим и занимаются", - подчеркнул он.-0-