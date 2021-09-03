Политолог: западные санкции против Беларуси - это в первую очередь антиевропейские санкции

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные санкции против Беларуси - это в первую очередь антиевропейские санкции. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Те санкции, которые были введены в отношении и России, и Беларуси, - это в первую очередь антиевропейские санкции", - заявил эксперт.

По его словам, Европа вводила эти санкции в угоду американскому истеблишменту, но не в интересах европейских граждан. "Естественно, в этих условиях надо будет договариваться - возможно, напрямую. Возможно, через Россию, другие страны. Возможно, через Ватикан - о том, как урегулировать ситуацию и как снять эти санкции, потому что они вредят в первую очередь Европейскому союзу", - сказал Алексей Авдонин.-0-