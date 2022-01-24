Поляков: как родитель со всей ответственностью подойду к референдуму

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава администрации Центрального района Минска Николай Поляков во время передачи "По существу" на телеканале СТВ заявил, что он, будучи родителем, со всей ответственностью подойдет к референдуму, передает БЕЛТА.

"На сегодня в Центральном районе прошло уже 102 диалоговые площадки, поучаствовали более 7 тыс. человек. Люди проявляют большую активность, вносят предложения. Люди понимают, какой процесс происходит в Республике Беларусь, и хотят для своих детей хорошее будущее. Я как родитель подойду со всей мерой ответственности к данному мероприятию", - сказал Николай Поляков.

По его словам, внесение изменений в Конституцию приведет к дальнейшему развитию страны, а также подтолкнет к совершенствованию законодательства.

Депутат Палаты представителей Денис Карась по итогам участия во многих встречах в трудовых коллективах, среди бизнес-сообществ сделал вывод, что многие люди с энтузиазмом вносили те или иные предложения. "Когда был вынесен проект (Конституции. - Прим. БЕЛТА) на всенародное обсуждение, это было эталоном демократии, наверное, ни одна страна не может этим похвастаться", - отметил он.

"Люди полностью поддержали сохранение традиционного института семьи, потому что все видят, что творится в ряде европейских стран. Это необходимо в первую очередь для нашего подрастающего поколения, чтобы не было искажения традиционного института семьи", - сказал Денис Карась, отвечая на вопрос о том, какие предложения были наиболее активно поддержаны на диалоговых площадках.

Также поддерживалась новация о том, что государство способствует интеллектуальному развитию молодежи, добавил он.

"Даже та молодежь, которая еще не обладает избирательным правом, активно вносила свои предложения на перспективу. Они открыто признавались, что читать лень, но они взяли наушники и послушали аудиоверсию (проекта обновленной Конституции Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - отметил депутат.-0-