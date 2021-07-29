Поллиноз у детей этим летом достаточно выражен - аллерголог

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезонная аллергия у детей этим летом достаточно выражена, сообщил врач аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы, главный внештатный детский аллерголог Минздрава Дмитрий Буза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть сезоны, когда погода более сырая, дождливая, соответственно концентрация пыльцы падает и симптомы будут в меньшей степени. В этом году весна была достаточно дождливая, сырая, поэтому мы отмечали, что у пациентов с аллергией на пыльцу деревьев симптоматика была достаточно слабо выражена, - отметил Дмитрий Буза. - А жарким летом в период цветения злаков была очень выраженная реакция именно на злаки и сейчас - на полынь. Действительно дети реагируют достаточно сильно. И даже если те родители, которые знают, что у их детей есть аллергия, выполняют определенные мероприятия, дети все равно реагируют достаточно сильно, плоть до того, что развиваются бронхоспазмы".

По словам главного внештатного детского аллерголога, пик заболеваемости поллинозом у детей отмечается после 5-7 лет. Однако в последние годы аллергия очень молодеет. Есть пациенты, у которых даже в 1-2 года уже выявлена пыльцевая аллергия с клиническими проявлениями.

Что касается медикаментозной терапии, в детской практике есть определенные нюансы, так как не все препараты показаны детям определенного возраста. "Поэтому перед тем, как дать ребенку какой-то антигистаминный препарат, родители должны изучить инструкцию, с какого возраста его можно использовать", - обратил внимание врач. Есть особенности и при использовании такого метода лечения, как аллергенспецифическая иммунотерапия. На данный момент этот метод назначается только с пятилетнего возраста. Причем его назначение зависит не только от наличия симптомов, но и от показаний. Поэтому только врач-аллерголог после ознакомления с анамнезом и результатами обследования пациента может решать, показан этот метод лечения или нет. В этом случае также есть определенные противопоказания, отметил Дмитрий Буза.-0-