Полный доступ: Белстат запустил платформу данных переписей 2009 и 2019 годов

Уникальная информационно-аналитическая система "Итоговые данные переписей населения Республики Беларусь" появилась в сети. Этот инструмент уже сегодня доступен для всех пользователей как в Беларуси, так и за ее пределами - без регистрации, создания каких-то учетных записей. Зайти можно напрямую по адресу ресурса census.belstat.gov.by либо кликнув по баннеру на сайте Белстата. По сути, это конструктор, в котором можно собирать в любых нужных "архитектору" комбинациях параметров данные по девяти большим блокам. Корреспондент БЕЛТА еще до запуска платформы познакомилась с этим инструментом и с его помощью наугад нашла даже весьма занимательные факты.

"Ключевое в любой переписи - это открытость полученных данных. Мы их собираем не для себя, а для того, чтобы каждый гражданин - бизнесмен, работник, чиновник и просто житель страны, а также пользователь из-за рубежа мог увидеть нужный ему срез с демографическими, социально-экономическими и другими характеристиками. Наш портал позволяет самим конструировать таблицы и графики по интересующим их параметрам", - поясняет председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

Работа над базой заняла больше года - хотелось сделать ее максимально понятной, интерфейс - дружелюбным для пользователей с разным уровнем владения компьютером. И, главное, предоставить возможность сопоставлять данные переписи 2009 и 2019 годов.

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Не везде удалось данные 2009 года имплементировать в одну таблицу с данными 2019-го. В случае если переписчики в разные годы задавали вопросы по-разному либо если вопросы вообще были принципиально новыми, итоговые данные представлены в отдельных таблицах. Но можно выгрузить эту информацию в полном объеме и, если знаешь методологию сбора и обработки статданных в разных случаях, самостоятельно провести сравнительный анализ. "Например, немного отличались вопросы по рабочей силе, поэтому и данные представлены по-разному. Были в 2019 году и новые вопросы: про дошкольное образование, планирование женщинами рождения детей, желание уехать из страны. Соответственно, это совершенно новые данные, которые представлены в базе только за 2019 год", - добавляет Инна Медведева.

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Она подчеркнула, что данные с платформы прошли все возможные сверки - с информацией из регистра населения, Фонда социальной защиты населения, реестра адресов. Все административные данные перекрестно проверены даже с цифрами статистики, которую собирает Белстат.

Как пользоваться?

Для тех, кто заполнял опросник во время переписи 2019 года онлайн, дизайн платформы, наверняка, покажется знакомым. Но не все смогут разобраться сходу, как пользоваться возможностями сервиса. На этот случай на самом ресурсе есть руководство, а также небольшой видеоролик с пояснениями. Их дает начальник управления методологии, анализа переписи населения и геоинформационных технологий Антон Мучковский.

Он же проводит для меня своеобразный ликбез с демонстрацией возможностей платформы. Вся система доступна на трех языках - русском, белорусском и английском. "Она очень проста. Пользователю нужно совершать минимум действий", - отмечает Антон Мучковский.

На главной странице, кроме общих данных о переписи, можно сразу увидеть 9 больших разделов, по которым сгруппированы данные. Например, численность населения и его размещение; демографические характеристики; национальный состав; образование; миграция населения и др.

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Открывая любой из блоков, попадаешь на набор данных, также разбитый на группы. Например, где-то может быть общая численность населения по данным переписей 2009 и 2019 годов, а в другом наборе - численность населения от 15 лет и старше. "Все зависит от того, какие параметры населения эти наборы описывают", - поясняет специалист.

И в наборе данных есть "доступные разрезы" - по сути, фильтры на основе заданных характеристик (по полу, возрасту, территориальной единице проживания и др.). Характеристики при конструировании собственного графика можно сочетать в любые нужные комбинации. Причем возрастной параметр можно задавать как по группам 0-4 года, 5-9 лет и т.д. вплоть до 80 лет и старше, так и по конкретному году рождения.

Антон Мучковский показывает, как выглядит, к примеру, базовый запрос по умолчанию в разделе "Половозрастная структура населения" блока "Демографические характеристики". Это таблица с разбивкой численности населения в 2009 и 2019 года по областям и Минску и по возрастным группам с интервалом в 5 лет. "Это наиболее запрашиваемые у Белстата данные", - комментирует Антон Мучковский.

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И, задав через фильтр критериев нужные параметры, показывает уже другую таблицу - сколько мужчин и женщин каждого конкретного возраста (от 1939 года рождения) проживало в Минске на момент переписи 2019 года.

Статистика по образованию одна из тех, где сравнения данных 2009 и 2019 годов система не предлагает. Выбрав данные о численности населения 2019 года, специалист задает через систему фильтров нужные параметры: территория - Витебская область, вид основного получаемого в данный момент (2019 год) образования - высшее, пол - женский, возраст - по году. И выясняем, что во время переписи 4 девушки из Витебска в возрасте 16 лет указали, что являются студентками вузов. Причем не факт, что вузы их витебские - учитывается именно место постоянного проживания, которое указал респондент. Поэтому трактовать эти данные надо так - население города Витебска, получающее высшее образование.

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Таблицы предлагается трансформировать в различные типы графиков или диаграмм. А также есть возможность визуализировать данные на карте.

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Вообще, полученная информация доступна для выгрузки/скачивания в четырех форматах - XLS, DOC, CSU, JSON.

Пробуя задавать разные параметры в блоке о домашних хозяйствах, решаем разузнать, много ли было 12 и 2 года назад семей, в которых отец-одиночка проживает вместе с детьми, как в возрасте до 18 лет, так и несовершеннолетними. И вот такую любопытную диаграмму получаем.

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Открытием становится итог запроса данных через фильтры о внутренней миграции населения Беларуси из регионов в Минск. За последние десять лет этот показатель вырос почти в 10 раз.

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То есть при опросе в 2009 году 77 137 респондентов из Минска указывали, что ранее они проживали в другом регионе, а в 2019-м - 713 438. И на графике особенно заметно, как сильно прибавила миграция из Минской области в столицу за десятилетний период.

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Кому нужно?

В Национальном статистическом комитете уверены, что новая платформа будет пользоваться большим спросом. Потому что база данных переписи 2009 года была востребована каждый день. Кому-то это нужно для построения бизнеса, кому-то - для написания научных, учебных работ, аналитических статей. Эти данные используются для социально-экономических, демографических прогнозов, для принятия важных решений.

Такой ресурс - серьезный источник и для привлечения инвестиций, развития бизнеса: это уникальная возможность изучить рынок в той или иной местности, численность и особенности населения. То есть понять, есть ли здесь целевая аудитория и перспективы.

От предприятий, бизнесменов, аналитиков, ученых, исследователей и так далее постоянно приходят запросы в Белстат с просьбой предоставить определенный срез статистической информации. Теперь многие смогут самостоятельно формировать необходимую подборку, не дожидаясь ответа на запрос.

"С этой базой будут работать и международные организации - и этот массив данных войдет в историю мира. Потому что потом мы с его помощью частично будем заполнять определенные вопросники статкомиссии ООН. Она, в свою очередь, готовит обзор по раундам переписи, что позволяет сопоставить страны между собой по разным показателям", - отмечает Инна Медведева.

Что дальше?

В ближайших планах у Белстата реализовать амбициозную задачу по созданию геопортала. Это инновационный подход к предоставлению данных статистики. Белстат хочет использовать карты Государственного комитета по имуществу, привязать к конкретным точкам на них свои данные. В планах - начать с данных переписи. Чтобы осуществить этот проект, статкомитет плотно работает с ЮНФПА. "Полагаем, что в перспективе будем привязывать к этим точкам не только данные переписи, но и бизнес-статистики (типа выручки, производства промышленной продукции и т.п.). За этим будущее, и статорганы многих стран уже пошли на подготовку таких геостатистических порталов. Мы не хотим отставать", - заключает Инна Медведева.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-