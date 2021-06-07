Полный фурор! В столичном Театре эстрады определили лучший талант Белагропромбанка

В пятницу, 4 июня, в Минском молодежном театре эстрады состоялся Республиканский фестиваль художественного самодеятельного творчества работников ОАО "Белагропромбанка" "Таланты Белагропромбанка-2021". Мы побывали на мероприятии и увидели красочное шоу своими глазами. Получилось горячо!

Заряд позитива

Вообще, разнообразные мероприятия в Белагропромбанке проходят с завидной регулярностью. Фестиваль – событие масштабное, но лишь одно из многих. Общую картину социальных и корпоративных мероприятий немного подкорректировала пандемия коронавирусной инфекции. Однако постепенно все возвращается на круги своя. В кулуарах фестиваля мы оказались незадолго до его начала.

– Финал фестиваля проходит в рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию создания ОАО "Белагропромбанк", – поясняет председатель Объединенной профсоюзной организации ОАО "Белагропромбанк" Наталья Мармузевич. – Фестиваль проводится под девизом "С нами сбываются мечты". Главная его цель заключается в том, чтобы поддержать и развить у наших сотрудников вокальное мастерство, дать возможность почувствовать большую сцену. Отбор номеров был организован по представленным видеороликам, который просматривал оргкомитет.

Таким образом в финальную часть попали 23 номера со всех региональных дирекций, а также центрального аппарата. Всего получилось 19 сольных выступлений, два дуэта, одно трио и даже квинтет.

– Мы стараемся развивать все способности сотрудников нашего банка, мотивировать их к работе, хорошему отдыху, занятию хобби и увлечениями. Хотим видеть наших людей счастливыми и чтобы их мечты по-настоящему сбывались.

Социальная политика ОАО "Белагропромбанк" впечатляет. В рамках различных программ сотрудники и руководство посещают приюты, другие специализированные учреждения. И, конечно же, организовывают собственный досуг.

– Захотелось сделать нечто особенное летом, когда уже наступило тепло. Людям хотелось праздника, тем более пандемия отняла у нас немало хороших поводов собраться вместе. И мы решили дать такой заряд позитива. Впрочем, это далеко не все планы на лето. Впереди различные туристические слеты, спартакиады, тимбилдинги и семейные праздники.

К слову, подобный фестиваль уже не первый. Правда, раньше он был смешанного типа: к вокалу добавлялись танцы и другие элементы творчества. На этот раз мероприятие решили сделать исключительно певческим.

К подготовке подошли серьезно

В пятничный день кулуары Молодежного театра эстрады напоминали, скорее, светский раут. Дамы в изысканных нарядах, мужчины – в элегантных костюмах. Участников выступления в их последних приготовлениях, выдавало, кроме прочего, небольшое волнение. Все-таки через несколько мгновений им доведется выйти на большую сцену. В этой приятной суете находим среди них несколько собеседников.

– Я буду выступать с песней "Разбуди меня", – рассказывает председатель первичной профорганизации региональной дирекции по Могилевской области ОАО "Белагропромбанк" Ирина Рисина. – Автор слов и музыки – Диана Арбенина. Я долго выбирала, и именно эта композиция мне подходит как ментально, так и по диапазону. Одним словом: рок-н-ролл!

Ирина Рисина исполнила композицию Дианы Арбениной "Разбуди меня"

Ирина признается: чтобы попасть в финальную часть фестиваля, пришлось приложить немало усилий. Для начала был организован караоке-турнир, в котором приняли участие десятки сотрудников Белагропромбанка по Могилевской области.

– Подошли к вопросу ответственно. Было свое жюри. Видимо, мое исполнение понравилось, и я вошла в четверку лучших от нашего региона. Вообще, очень круто, что в нашем Белагропромбанке проводят такие мероприятия. Это очень сплачивает коллектив, – говорит конкурсантка.

Подготовка к финалу была серьезной. Несколько недель участники занимались в специализированной студии, где их наставляли специалисты по вокалу и сценическому искусству.

– Они нам очень помогли. Рассказали и показали, как нужно чувствовать песню, как открыть дыхание. Надеюсь, у нас получится зажечь! – резюмировала Ирина.

Забегая наперед, отметим: у Ирины это действительно получилось.

Участвовали в конкурсе не только представительницы прекрасного пола. Женский коллектив разбавили несколько исполнителей-мужчин. Так, главный специалист по обслуживанию частных клиентов отдела розничных продаж ЦБУ ОАО "Белагропромбанк" № 202 Витебска Александр Шуриц приготовил, пожалуй, беспроигрышный вариант – "Королеву красоты".

– Петь, признаюсь, очень люблю. Выступать буду не один. Чтобы сцена не смотрелась пустой, мы с двумя девушками подготовили небольшой хореографический номер, – придает интриги конкурсант.

Выступление Александра Шурица

Александр принимает участие практически во всех активностях, которые организовывают банк, профсоюз и другие общественные организации банка.

– Речь не только о вокальных конкурсах. Все всегда проходит на очень высоком уровне, что говорит о многом. Этого же фестиваля мы ждали очень долго: сказалась пандемия. Упорно репетировали и готовились. Уверен, что все будет по высшему разряду, – с улыбкой говорит Александр.

А вот специалист банка из Минска Виктория Перминова приготовила на суд зрителям и жюри классическую белорусскую "Купалінку".

– Конечно, есть объяснимое волнение. Правда, мы уже прошли отборочный этап, и определенный опыт есть. Думаю, все получится, – говорит девушка.

От "Хуторянки" до украинской классики

Непосредственно финал получился очень красочным и ярким. Отметим разнообразие репертуара: от проникновенной украинской "Чорнобривцi" до знаменитой песни "Fairytale" победителя "Евровидения" Александра Рыбака. Кстати, только в этом схожесть с "Евровидением" не заканчивалась. Победитель определялся по тому же принципу, что и на главном европейском песенном конкурсе: жюри плюс голоса зрителей. Жюри, к слову, оказалось представительным. Репертуар оценивал в том числе белорусский певец Саша Немо, председатель Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников Александр Лихтарович, заместитель директора Молодежного театра эстрады Александр Должевский, белорусский певец, композитор, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь и художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. В. Г. Мулявина Светлана Стаценко.

Конкурсантов оценивал звездный состав жюри

Только выступлениями конкурсантов шоу не ограничилось. Перед зрителями также выступила ставшая уже знаменитой ЗинаиДа Фурор и недавно созданный ансамбль Белагропромбанка "Agro Music Band", который полностью состоит из сотрудников банка. Кстати, для ансамбля выступление оказалось дебютным.

В итоге победители распределились следующим образом. Третью премию завоевала Ирина Рисина. Обладателем второй премии стал вокальный коллектив "Салодка" из Жлобина. Павел Клещ из Новогрудка получил первую премию. И, наконец, Гран-при Республиканского фестиваля художественного самодеятельного творчества работников ОАО "Белагропромбанка" "Таланты Белагропромбанка-2021" завоевала Ольга Лапко из Калинковичей, исполнившая песню "Озеро надежды".

Победительница конкурса Ольга Лапко

– Хочется сказать огромное спасибо всему нашему Белагропромбанку! В том числе профсоюзной организации, ведь они в такой тяжелый для всех период находят время для того, чтобы мы смогли реализовать свой творческий потенциал. Организация, сам фестиваль, зрители – все было супер! – не скрывала эмоции победительница.

Впрочем, сегодня победителями были все. Первый заместитель Председателя Правления ОАО "Белагропромбанк" Павел Василевский, завершая фестиваль, отметил, что мероприятие получилось по-настоящему теплым.

Первый заместитель Председателя Правления ОАО "Белагропромбанк" Павел Василевский

– Это было настоящее шоу. Можно без тени сомнения сказать, что наши сотрудники самые лучшие как в профильной работе, так и в хобби. Хочется поздравить всех с успешным выступлением. Все участники показали себя настоящими звездами, – добавил Павел Василевский.

Кстати, победители данного фестиваля продемонстрируют свои номера на праздновании 30-летия банка, которое коллектив ОАО "Белагропромбанка" отметит в сентябре.

Справка: Белагропромбанк зарегистрирован в качестве одного из первых белорусских акционерных банков – в 1991 году. Белагропромбанк – один из крупнейших системообразующих банков страны. Значимая роль на отечественном рынке отводится Белагропромбанку в части международного торгового финансирования, зарубежного заимствования, в том числе с использованием синдицированных кредитов, кредитных нот. В этом году банк празднует свое 30-летие.

Фото ОАО "Белагропромбанк"

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