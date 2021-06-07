Полный фурор! В столичном Театре эстрады определили лучший талант Белагропромбанка

В пятницу, 4 июня, в Минском молодежном театре эстрады состоялся Республиканский фестиваль художественного самодеятельного творчества работников ОАО "Белагропромбанка" "Таланты Белагропромбанка-2021". Мы побывали на мероприятии и увидели красочное шоу своими глазами. Получилось горячо!
Заряд позитива
Вообще, разнообразные мероприятия в Белагропромбанке проходят с завидной регулярностью. Фестиваль – событие масштабное, но лишь одно из многих. Общую картину социальных и корпоративных мероприятий немного подкорректировала пандемия коронавирусной инфекции. Однако постепенно все возвращается на круги своя. В кулуарах фестиваля мы оказались незадолго до его начала.
– Финал фестиваля проходит в рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию создания ОАО "Белагропромбанк", – поясняет председатель Объединенной профсоюзной организации ОАО "Белагропромбанк" Наталья Мармузевич. – Фестиваль проводится под девизом "С нами сбываются мечты". Главная его цель заключается в том, чтобы поддержать и развить у наших сотрудников вокальное мастерство, дать возможность почувствовать большую сцену. Отбор номеров был организован по представленным видеороликам, который просматривал оргкомитет.
Таким образом в финальную часть попали 23 номера со всех региональных дирекций, а также центрального аппарата. Всего получилось 19 сольных выступлений, два дуэта, одно трио и даже квинтет.
– Мы стараемся развивать все способности сотрудников нашего банка, мотивировать их к работе, хорошему отдыху, занятию хобби и увлечениями. Хотим видеть наших людей счастливыми и чтобы их мечты по-настоящему сбывались.
Социальная политика ОАО "Белагропромбанк" впечатляет. В рамках различных программ сотрудники и руководство посещают приюты, другие специализированные учреждения. И, конечно же, организовывают собственный досуг.
– Захотелось сделать нечто особенное летом, когда уже наступило тепло. Людям хотелось праздника, тем более пандемия отняла у нас немало хороших поводов собраться вместе. И мы решили дать такой заряд позитива. Впрочем, это далеко не все планы на лето. Впереди различные туристические слеты, спартакиады, тимбилдинги и семейные праздники.
К слову, подобный фестиваль уже не первый. Правда, раньше он был смешанного типа: к вокалу добавлялись танцы и другие элементы творчества. На этот раз мероприятие решили сделать исключительно певческим.
К подготовке подошли серьезно
В пятничный день кулуары Молодежного театра эстрады напоминали, скорее, светский раут. Дамы в изысканных нарядах, мужчины – в элегантных костюмах. Участников выступления в их последних приготовлениях, выдавало, кроме прочего, небольшое волнение. Все-таки через несколько мгновений им доведется выйти на большую сцену. В этой приятной суете находим среди них несколько собеседников.
– Я буду выступать с песней "Разбуди меня", – рассказывает председатель первичной профорганизации региональной дирекции по Могилевской области ОАО "Белагропромбанк" Ирина Рисина. – Автор слов и музыки – Диана Арбенина. Я долго выбирала, и именно эта композиция мне подходит как ментально, так и по диапазону. Одним словом: рок-н-ролл!
Ирина признается: чтобы попасть в финальную часть фестиваля, пришлось приложить немало усилий. Для начала был организован караоке-турнир, в котором приняли участие десятки сотрудников Белагропромбанка по Могилевской области.
– Подошли к вопросу ответственно. Было свое жюри. Видимо, мое исполнение понравилось, и я вошла в четверку лучших от нашего региона. Вообще, очень круто, что в нашем Белагропромбанке проводят такие мероприятия. Это очень сплачивает коллектив, – говорит конкурсантка.
Подготовка к финалу была серьезной. Несколько недель участники занимались в специализированной студии, где их наставляли специалисты по вокалу и сценическому искусству.
– Они нам очень помогли. Рассказали и показали, как нужно чувствовать песню, как открыть дыхание. Надеюсь, у нас получится зажечь! – резюмировала Ирина.
Забегая наперед, отметим: у Ирины это действительно получилось.
Участвовали в конкурсе не только представительницы прекрасного пола. Женский коллектив разбавили несколько исполнителей-мужчин. Так, главный специалист по обслуживанию частных клиентов отдела розничных продаж ЦБУ ОАО "Белагропромбанк" № 202 Витебска Александр Шуриц приготовил, пожалуй, беспроигрышный вариант – "Королеву красоты".
– Петь, признаюсь, очень люблю. Выступать буду не один. Чтобы сцена не смотрелась пустой, мы с двумя девушками подготовили небольшой хореографический номер, – придает интриги конкурсант.
Александр принимает участие практически во всех активностях, которые организовывают банк, профсоюз и другие общественные организации банка.
– Речь не только о вокальных конкурсах. Все всегда проходит на очень высоком уровне, что говорит о многом. Этого же фестиваля мы ждали очень долго: сказалась пандемия. Упорно репетировали и готовились. Уверен, что все будет по высшему разряду, – с улыбкой говорит Александр.
А вот специалист банка из Минска Виктория Перминова приготовила на суд зрителям и жюри классическую белорусскую "Купалінку".
– Конечно, есть объяснимое волнение. Правда, мы уже прошли отборочный этап, и определенный опыт есть. Думаю, все получится, – говорит девушка.
От "Хуторянки" до украинской классики
Непосредственно финал получился очень красочным и ярким. Отметим разнообразие репертуара: от проникновенной украинской "Чорнобривцi" до знаменитой песни "Fairytale" победителя "Евровидения" Александра Рыбака. Кстати, только в этом схожесть с "Евровидением" не заканчивалась. Победитель определялся по тому же принципу, что и на главном европейском песенном конкурсе: жюри плюс голоса зрителей. Жюри, к слову, оказалось представительным. Репертуар оценивал в том числе белорусский певец Саша Немо, председатель Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников Александр Лихтарович, заместитель директора Молодежного театра эстрады Александр Должевский, белорусский певец, композитор, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь и художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. В. Г. Мулявина Светлана Стаценко.
Только выступлениями конкурсантов шоу не ограничилось. Перед зрителями также выступила ставшая уже знаменитой ЗинаиДа Фурор и недавно созданный ансамбль Белагропромбанка "Agro Music Band", который полностью состоит из сотрудников банка. Кстати, для ансамбля выступление оказалось дебютным.
В итоге победители распределились следующим образом. Третью премию завоевала Ирина Рисина. Обладателем второй премии стал вокальный коллектив "Салодка" из Жлобина. Павел Клещ из Новогрудка получил первую премию. И, наконец, Гран-при Республиканского фестиваля художественного самодеятельного творчества работников ОАО "Белагропромбанка" "Таланты Белагропромбанка-2021" завоевала Ольга Лапко из Калинковичей, исполнившая песню "Озеро надежды".
– Хочется сказать огромное спасибо всему нашему Белагропромбанку! В том числе профсоюзной организации, ведь они в такой тяжелый для всех период находят время для того, чтобы мы смогли реализовать свой творческий потенциал. Организация, сам фестиваль, зрители – все было супер! – не скрывала эмоции победительница.
Впрочем, сегодня победителями были все. Первый заместитель Председателя Правления ОАО "Белагропромбанк" Павел Василевский, завершая фестиваль, отметил, что мероприятие получилось по-настоящему теплым.
– Это было настоящее шоу. Можно без тени сомнения сказать, что наши сотрудники самые лучшие как в профильной работе, так и в хобби. Хочется поздравить всех с успешным выступлением. Все участники показали себя настоящими звездами, – добавил Павел Василевский.
Кстати, победители данного фестиваля продемонстрируют свои номера на праздновании 30-летия банка, которое коллектив ОАО "Белагропромбанка" отметит в сентябре.
|Справка:
Белагропромбанк зарегистрирован в качестве одного из первых белорусских акционерных банков – в 1991 году. Белагропромбанк – один из крупнейших системообразующих банков страны. Значимая роль на отечественном рынке отводится Белагропромбанку в части международного торгового финансирования, зарубежного заимствования, в том числе с использованием синдицированных кредитов, кредитных нот. В этом году банк празднует свое 30-летие.
Фото ОАО "Белагропромбанк"