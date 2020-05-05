5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское полотнище "Беларусь помнит!" пронесут во время парада 9 Мая в Минске, сообщил сегодня журналистам первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время старта On Air марафона "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы", передает корреспондент БЕЛТА.

"В День Победы на параде активисты БРСМ пронесут республиканское полотнище "Беларусь помнит!" с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны - белорусов и уроженцев Беларуси. Это те люди, которые 75 лет назад освобождали нашу страну", - сказал Дмитрий Воронюк.

Полотнище "Беларусь помнит!" создано Белорусским республиканским союзом молодежи во время проведения молодежного марафона "75" и посвящено 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно представляет собой красно-зеленое полотно с надписью "1941 Беларусь помнит 1945" размером 6 x 12 м, состоящее из 482 лоскутов с нанесенными именами освободителей.

В результате поисково-исследовательской работы по изучению биографий героев-земляков молодежь собрала информацию о 411 Героях Советского Союза (в том числе о четырех дважды Героях Советского Союза) и 71 полном кавалере ордена Славы - белорусах и уроженцах Беларуси.

После участия в параде полотнище "Беларусь помнит!" будет передано на хранение в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.-0-