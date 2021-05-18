Половина обратившихся в январе-апреле в службу занятости граждан с инвалидностью трудоустроена

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - апреле 2021 года за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости обратились 1112 людей с инвалидностью, трудоустроены 606 человек. Такие данные корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Больше всего получателей такой помощи было в Могилевской области - 127. В столице трудоустроены 95 человек с инвалидностью, в Витебской - 89, Гродненской - 88, Минской - 84, Брестской - 62, Гомельской - 61.

Кроме того, на обучение направлены 55 человек. В том числе в Гродненской области - 15, Могилевской - 11, Брестской и Минской - по 8, Гомельской - 7, Витебской - 5, в Минске - один человек.

В Минтруда подчеркнули, что служба занятости предлагает разные варианты содействия в трудоустройстве такой категории граждан. Это и трудоустройство на забронированные рабочие места, и адаптация к трудовой деятельности, и обучение, и сопровождаемое трудоустройство.-0-