Половину обратившихся в январе-феврале в службу занятости инвалидов трудоустроили - Минтруда

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудоустройство людей с инвалидностью в соответствии с ратифицированной Беларусью Конвенцией о правах инвалидов является одним из важных направлений социальной политики. В январе-феврале текущего года за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости обратились 490 таких граждан, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Примерно половина обратившихся - 247 человек - были трудоустроены. Еще 28 направлены на обучение", - добавили в Минтруда и соцзащиты.

В Могилевской области работу с помощью службы занятости нашли 57 человек, в Минске - 43 и один направлен на обучение, в Витебской области - 42 и 4 соответственно, Минской - 33 и 4, Гродненской - 28 и 10, Брестской - 26 и 2, Гомельской - 18 и 7.

"Служба занятости реализует различные меры по оказанию содействия в трудоустройстве людям с инвалидностью. Это и трудоустройство на забронированные рабочие места, и адаптация к трудовой деятельности, и обучение, а также сопровождаемое трудоустройство", - заключили в ведомстве.-0-