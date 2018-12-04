Положительный отзыв в Минздрав станет для врача лучшим подарком, чем шоколадка - депутат

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациентам стоит благодарить врачей, отправляя об их работе положительные отзывы руководству или в Минздрав. Подобный знак внимания лучше подношений в виде шоколадок и коробок конфет. Такое мнение сегодня журналистам высказал депутат Палаты представителей, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутат отметил, что руководство больницы или поликлиники, правоохранительные органы могут неверно истолковать значение подарка, если он будет преподнесен перед оказанием помощи. "Если говорить о благодарности после лечения, то, думаю, это будет адекватно воспринято. Другое дело, что пациент должен понимать: если он хочет выразить свое уважение врачу, то не надо это делать тет-а-тет в виде коробки конфет или шоколадки", - считает он.

"Надо сделать так, чтобы все об этом знали: оставить запись в книге благодарностей, написать обращение на имя главного врача, в вышестоящую инстанцию - комитет по здравоохранению горисполкома или управление здравоохранения области, в Минздрав", - пояснил Дмитрий Шевцов.

Все благодарности, как и нарекания, зачитываются на общих планерках. Потом по итогам работы за месяц это учитывает комиссия по премированию. Парламентарий убежден, что приятное слово на общей планерке и премирование будут более правильным и приятным подарком для врача от пациента.-0-