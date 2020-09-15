Польша и Литва внесли вклад в дестабилизацию ситуации в Беларуси - Минобороны

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Литва внесли вклад в процесс дестабилизации ситуации в Беларуси. Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов в статье, опубликованной на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

"Реализуемые мероприятия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране, нагнетание обстановки в информационном пространстве, провоцирование массовых беспорядков привели к существенному нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях. Свой вклад в этот деструктивный процесс внесли и Европейский союз в целом, и наши ближайшие соседи, отдельные государства - Польша и Литва", - говорится в статье.

При этом Польша, по словам Олега Воинова, пытается вести себя с позиции "центра консолидации усилий по обеспечению безопасности в регионе". "Мы уважаем ее позицию в стремлении обеспечить стабильность в регионе. Но удивлены ее практическими действиями по приему оппозиционно настроенной части белорусов. И не нужно много ума, чтобы понять, что данный негативный потенциал будет подогрет и многократно увеличен. Мы с настороженностью смотрим на их прямую финансовую поддержку деструктивных СМИ. И это есть уже действительно существующее положение дел", - отметил он.

Что касается Литвы, по складывающемуся впечатлению она идет на поводу у более сильных в политическом и экономическом плане государств и становится их рупором, уверен помощник министра. Так, эта страна в нынешних сложных условиях пошла на обострение отношений, на провокацию, безосновательно обвинив Беларусь в нарушении литовского воздушного пространства. При этом никаких данных объективного контроля в доказательство своей позиции литовская сторона не представила.

К главам этих государств в стремлении выступить посредниками в урегулировании ситуации в Беларуси и "подсказать" руководству страны "правильные и эффективные" шаги присоединились и политики братской Украины.

"Все подобные действия и заявления наших соседей имеют под собой одну направленность - внести раскол в Союзном государстве, разорвать отношения Беларуси и России во всех сферах деятельности. При этом, по мнению ряда политических деятелей и аналитических обозревателей, в сложившейся обстановке четко прослеживается так называемый украинский сценарий 2014 года", - добавил Олег Воинов.

Он не исключил тот факт, что проблемы в политической сфере повлияют на состояние международного военного сотрудничества, несмотря на то, что с теми же Польшей и Литвой некоторые мероприятия тактического уровня на сегодня сохраняются.-0-

Беларусь не исключает силового варианта реагирования на прямые военные угрозы извне - Минобороны "Мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта", - отметил Олег Воинов.