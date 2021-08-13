Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе - ГПК

Фото ГПК
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
"Сегодня со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошел на участке пограничной заставы Беляны", - рассказал Антон Бычковский.
В ГПК отметили, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным Силам Польши.-0-
"Сегодня со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошел на участке пограничной заставы Беляны", - рассказал Антон Бычковский.
В ГПК отметили, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным Силам Польши.-0-