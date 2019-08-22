Польша надеется провести Европейские игры так же хорошо, как и Беларусь - Терлецкий

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша надеется провести Европейские игры так же хорошо, как и Беларусь. Об этом сегодня журналистам заявил вице-маршал польского Сейма Рышард Терлецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Польская парламентская делегация во главе с вице-маршалом Сейма находится с визитом в Беларуси по 23 августа. Парламентарии проведут переговоры в Министерстве спорта и туризма, где обсудят в частности опыт проведения Европейских игр. По словам Рышарда Терлецкого, это вопрос для польской стороны важен. "Мы хотим, чтобы Европейские игры в Польше были проведены так же хорошо, как в Минске", - сказал он.

Делегация во время визита в Беларусь побывает в Мядельском и Глубокском районах, где встретится с представителями местных властей. В числе прочего будет обсуждаться развитие сотрудничества в туризме. "В этой связи мы с большой радостью принимаем новости о том, что возможности посетить Беларусь без визы расширяются", - подчеркнул Рышард Терлецкий.

В свою очередь заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук отметил, что польским коллегам будет полезен белорусский опыт проведения Европейских игр. Он также акцентировал внимание на развитии сотрудничества в туристической сфере. Его потенциал может быть задействован больше, в том числе благодаря расширению безвизового режима в Беларуси.

Как сообщалось, в августе Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Объединяются две безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей в одну. В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. При этом срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Новые правила вступят в силу 10 ноября, сейчас в этих зонах западных областей действует 10-дневный безвиз.

Через Национальный аэропорт Минск без визы можно въехать на срок до 30 дней.

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта. III Европейские игры планируется провести в Польше в 2023 году.-0-