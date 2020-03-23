Польша отправляет на карантин водителей грузовиков до 3,5 т - ГТК

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская сторона применяет карантин в отношении водителей транспортных средств, зарегистрированных за пределами Европейского союза, грузоподъемность которых не превышает 3,5 т и на борту которых отсутствуют тахографы (приборы, позволяющие контролировать режим труда и отдыха). Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Водителям таких авто разрешается въезд в Польшу с последующим карантином на 14 дней. В случае отказа автомобили возвращаются на сопредельную территорию.

В течение ночной смены с 22 на 23 марта из сопредельных польских пунктов пропуска "Кузница" ("Брузги") и "Бобровники" ("Берестовица") на территорию Беларуси вернулись 10 таких транспортных средств.-0-