24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша передала Беларуси добрососедскую помощь для борьбы с коронавирусом, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский

В Минск из Варшавы прибыла колонна Государственной пожарной охраны Польши, которая доставила помощь для передачи Республиканскому центру медицинского реагирования. Часть груза утром привезена непосредственно в несколько лечебных учреждений Гродненской области. Всего Польша передала около 50 тыс. л дезинфицирующего средства, 30 тыс. л антисептика, а также 100 тыс. хирургических масок и препарат Arechin.

"Когда беда у вас и у нас, мне кажется чрезвычайно важным, чтобы мы чувствовали себя солидарными и близкими друг к другу", - сказал журналистам посол Польши в Беларуси Артур Михальский.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский

Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Борис Андросюк

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк поблагодарил польскую сторону за действительно добрососедский жест и солидарность. "Конечно, как сказал посол, надеемся на дальнейший успешный диалог. Эта помощь, которая пришла сегодня, будет распределена непосредственно в медицинские учреждения, которые ведут борьбу с коронавирусом", - отметил он.

В церемонии официальной передачи груза также приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Болотов, главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи Эдуард Вальчук, начальник управления Европы главного управления Европы и Северной Америки МИД Сергей Нагорный.

"Мы благодарны польским партнерам за этот жест добрососедской солидарности в непростое для всего международного сообщества время. Только вместе, объединив усилия, можно справиться с этим вызовом", - подчеркнули в МИД Беларуси.-0-

Фото Рамиля Насибулина