Польша ввела запрет на пребывание посторонних на границе с Беларусью

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский на три месяца ввел запрет на пребывание посторонних в граничащей с Беларусью зоне, где ранее действовало чрезвычайное положение. Об этом свидетельствует опубликованное 30 ноября распоряжение, сообщает ТАСС.

Запрет охватывает 183 населенных пункта, расположенных на границе с Беларусью на расстоянии около 3 км от нее. Срок действия распоряжения - с 1 декабря по 1 марта 2022 года.

Решение было принято на основании новых поправок к закону "О государственной границе", которые 30 ноября утвердили парламент и президент Польши. Положения обновленного закона позволяют ввести запрет в районах вдоль внешней границы республики - с Беларусью, Украиной и Россией - на основании приказа главы МВД после консультаций с командующим пограничной службой.

Запрет не касается местных жителей и тех, кто работает в этой зоне, занимается решением административных вопросов или участвует в богослужениях. Эта мера также не распространяется на экстренные службы, дежурных офицеров и солдат. На определенный период времени и на определенных условиях командующий пограничной службой сможет разрешить другим людям, в частности журналистам, находиться на обозначенной территории.-0-