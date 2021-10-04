Польша за выходные не выполнила договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию, Литва и Латвия - частично, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Госпогранкомитета.

"Это является основной причиной скопления большегрузов перед белорусскими пунктами пропуска. В данный момент выезда из Беларуси ожидают 1020 фур", - отметили в ГПК.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 43% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица"), а наибольший - 110,4% - на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").

На границе с Украиной пропуск грузового транспорта осуществлялся без задержек.-0-