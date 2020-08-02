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Общество
02 августа 2020, 14:01

Польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Минск

Фото zetolot.pl
Фото zetolot.pl

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания LOT Polish Airlines возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной гавани.

"Сегодня в Национальный аэропорт Минск из Варшавы прибыл рейс польской авиакомпании LOT Polish Airlines. Борт Embraer Е-170 приземлился в белорусской столице в 13.45, и уже в 14.35 вылетит обратно в Варшаву, в аэропорт имени Ф.Шопена", - рассказали в пресс-службе.

LOT Polish Airlines - одна из старейших авиакомпаний Европы. Она начала осуществлять регулярные полеты в Минск еще в сентябре 1992 года. Вынужденная пауза в полетной программе LOT из-за COVID-19 продолжалась с 14 марта 2020 года. В августе-сентябре по маршруту Варшава-Минск-Варшава планируется выполнение четырех рейсов в неделю: в августе - вторник, четверг, пятница и воскресенье, в сентябре - понедельник, среда, пятница и воскресенье. В расписании возможны изменения.

"Кроме того, с 17 июля авиакомпания "Иракские авиалинии" (Iraqi Airways) возобновила регулярные полеты по маршруту Багдад-Минск-Багдад. В августе планируется выполнение двух рейсов в неделю. Перед полетом советуем ознакомиться с ограничениями на въезд в страну назначения, обратившись в уполномоченные органы страны прилета", - добавили в пресс-службе аэропорта.-0-

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