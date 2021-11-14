Польская сторона вытеснила "зажатую" у пункта пропуска Кузница группу беженцев в Беларусь

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша забрала "зажатую" у пункта пропуска Кузница группу беженцев и вытеснила ее в Беларусь. Такая информация размещена на официальном Телеграм-канале Госпогранкомитета.
"В связи с широким распространением информации о "зажатой" между польскими заборами группе беженцев, европейские силовики вместо помощи в очередной раз продемонстрировали "гуманность". Дождавшись ночи, польская сторона забрала около 60 беженцев и увезла в неизвестном направлении. Спустя несколько часов всю эту группу иностранцев польские силовики вывезли на другой участок границы и вытеснили в Беларусь",- говорится в сообщении.
По информации Телеграм-канала Госпогранкомитета, данные беженцы присоединились к образовавшемуся в понедельник стихийному лагерю.-0-