4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские пограничники избили и перетащили через границу трех граждан Сирии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

В субботу 2 октября на линии белорусско-польской границы белорусские пограничники обнаружили троих беженцев. Двое из них были в бессознательном состоянии. На сопредельной стороне в это же время находились представители пограничной стражи Польши, которые просто наблюдали, не пытаясь оказать помощь людям, находящимся на грани смерти. Также на польской контрольно-следовой полосе отчетливо видны следы волочения, что прямо указывает на насильственное перемещение беженцев пограничниками сопредельного государства.

Во время разговора с белорусскими пограничниками иностранец рассказал, что все они являются гражданами Сирии. Польские силовики задержали их на территории Польши, а затем силой доставили к белорусской границе, несмотря на просьбы о предоставлении убежища. Уже находясь на линии границы, польские силовики их избили, так как иностранцы отказывались пересекать границу в Беларусь.

Ввиду критического состояния здоровья беженцев на место вызвана скорая медицинская помощь, все иностранцы доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.

"Оперативные действия белорусских пограничников позволили не допустить новых жертв противозаконных и нечеловеческих методов польских силовиков", - заключили в ГПК.-0-