Польские пограничники попытались вытеснить очередную группу мигрантов на территорию Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около полуночи польские силовики доставили группу беженцев на участок польско-белорусской границы в зоне ответственности пограничной заставы "Русаки" Гродненской пограничной группы, а затем с применением физической силы и служебных животных попытались заставить иностранцев перейти через границу сквозь проход, заранее проделанный в инженерном заграждении. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Перед тем как отправить группу на белорусскую территорию, силовики тщательно досмотрели их личные вещи. Подгоняемая агрессивной служебной собакой группа беженцев, просивших убежища, была растеряна и напугана. В спину иностранцам кричали "You must go!" и указывали в сторону Беларуси.

Попытка нарушения границы была предотвращена белорусскими пограничниками, которые вовремя прибыли к месту происшествия. Оценив обстановку, польские силовики поняли, что ситуация безвыходная, и спустя еще 20 мин, погрузили людей в служебный транспорт и уехали.-0-