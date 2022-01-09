9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские пограничники выбросили к границе беженца со сломанной ногой и обморожением. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Утром 7 января на белорусско-польской границе пограничный наряд обнаружил обездвиженного мужчину. Иностранец находился в истощенном состоянии и имел признаки переохлаждения, - рассказали в ГПК. - Беженец рассказал, что польские силовики задержали его на территории Польши, забрали личные вещи, деньги и сим-карту. Несмотря на просьбу предоставить защиту, польские военнослужащие привезли мужчину на линию границы и ударами прикладов заставили ползти под колючим заграждением на белорусскую сторону. Все это сопровождалось оскорбительными фразами и шутками, что за колючкой находится Германия. После такого обращения мужчина не мог передвигаться самостоятельно и остался фактически умирать под польским заграждением от холода и голода. В это же время на сопредельной стороне польские силовики грелись у костра и не обращали внимание на мольбы о помощи".

Белорусские пограничники обнаружили иностранца и оперативно вызвали на место бригаду скорой помощи. По предварительным оценкам медиков, у мужчины диагностирован перелом ноги и обморожение.

"Польские военнослужащие раз за разом доказывают, что принципы гуманизма и простой человечности им чужды. Более того, избивая людей и выгоняя их силой, они бодро и гордо докладывают, что успешно справляются с миграционным кризисом", - добавили в ГПК.-0-