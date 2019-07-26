Польские военные проинспектируют 38-ю десантно-штурмовую бригаду

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская инспекционная группа с 29 июля по 1 августа проинспектирует 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в Бресте, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Это запланировано в продолжение двухсторонней договоренности о наборе дополнительных к Венскому документу мер по укреплению доверия и безопасности.
А 30 июля и 1 августа инспекционная группа Беларуси посетит Латвию и Литву для оценки воинских частей вооруженных сил. Будет оценена информация о личном составе, основных системах вооружения и военной технике, которую предоставили латвийская и литовская стороны, что предусмотрено Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2576 BYN
|2.253 BYN
|2.258 BYN
|USD
|2.0271 BYN
|2.024 BYN
|2.028 BYN
|RUB
|3.2128 BYN
|3.202 BYN
|3.213 BYN