20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские военные провели инспекцию в Беларуси и посетили для оценки 6-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
"В ходе инспекции было подтверждено отсутствие в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года, - проинформировали в Минобороны. - Произведена также оценка информации, предоставленной Беларусью государствам - участникам ОБСЕ в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники воинской части".
Инспекция проводилась в рамках договоренности между Беларусью и Польшей о наборе дополнительных мер к Венскому документу 2011 года.-0-
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