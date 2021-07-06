Польский эксперт: мы должны придерживаться идеи добрососедства, но такого желания у наших элит нет

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша должны придерживаться идеи партнерства и добрососедства, но пока такого желания со стороны польских элит не наблюдается. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил польский политолог, публицист и журналист, депутат сейма V созыва Матеуш Пискорски.

"После заявлений господина Протасевича в белорусских СМИ польская прокуратура, по идее, должна была возбудить уголовное дело - как минимум вследствие предполагаемых коррупционных схем, которые существовали в рамках финансирования так называемой белорусской оппозиции на территории Польши, ведь речь шла про расходование средств из польского бюджета. Однако - и это было вполне ожидаемо - польское руководство вообще никак не отнеслось к этим обвинениям, - отметил эксперт. - Также оно никак не комментирует высказывания белорусского руководства, в том числе Президента Беларуси, которые связаны с обвинениями в попытках вмешательства во внутренние дела вашей страны, дестабилизации обстановки в Беларуси. Тем не менее мы прекрасно знаем, что и на официальном уровне существуют определенные открыто действующие структуры, например, телеканал "Белсат", которые даже не скрывают своих намерений по дестабилизации обстановки в Беларуси, организации цветной революции. Хотя мы, к сожалению, не знаем подробностей про источники финансирования такой деятельности".

Матеуш Пискорски напомнил, что из польского госбюджета, то есть из кошельков польских налогоплательщиков, была выделена сумма около 54 млн злотых на поддержку так называемого Белорусского дома. "Который, как мы узнали и от Протасевича, и от многих других белорусских деятелей, на самом деле занимался освоением средств, предназначенных на деструктивные действия в Беларуси. По всей видимости, имеет место существование коррупционных схем - сложно сказать, сколько на самом деле выделялось на такую деятельность. Мы с нетерпением ждем очередных деталей той информации, которая есть у белорусской стороны по поводу деятельности различных структур на польской территории. И очень надеемся, что белорусская сторона предоставит всю возможную информацию публично, а граждане Польши смогут узнать, на что расходуются их средства", - сказал польский политолог.

Он считает, нужно вернуться ко всем возможным видам польско-белорусского диалога. "К такому диалогу, думаю, и это подтверждают белорусские парламентарии, с которыми я общался недавно, белорусская сторона готова. Причем никаких предварительных условий для этого белорусская сторона не ставит, скорее это польская сторона пока не настроена на такой диалог. И потому все зависит от готовности польских политиков к возобновлению добрососедского диалога в духе существующих наших межгосударственных соглашений. Ведь мы должны придерживаться идеи партнерства и добрососедства. Но пока такого политического желания со стороны польских элит не наблюдается. Польское же население вопросами международной повестки сегодня практически не интересуется: существующие внутренние вопросы для польских граждан ныне гораздо важнее", - резюмировал Матеуш Пискорски.-0-