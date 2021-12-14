Польский политолог: продовольственное эмбарго - сильный удар по агросектору Польши

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продовольственное эмбарго - сильный удар по агросектору Польши. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил польский политолог Матеуш Пискорский, сообщает БЕЛТА.

"Это прекрасно понимают представители польского аграрного сектора. Я думаю, что это очень сильный удар по этому сектору", - сказал Матеуш Пискорский.

По его словам, ответная реакция белорусской стороны - логична. "В международной практике принято так, что после введения санкций наступают определенные ответные шаги, ответные меры. В данном случае мы имеем дело с зеркальным ответом белорусской стороны, - отметил политолог. - Некоторые в Польше говорят, что Беларусь - это всего лишь страна с 10 млн населения и это небольшая потеря с точки зрения польской экономики. Но я всегда обращаю внимание на то, что на самом деле Беларусь являлась определенными воротами для Польши и польских экспортеров на один из самых больших в мире рынков евразийского пространства. Так что без сотрудничества с Беларусью мы практически теряем доступ к рынкам и России, и Казахстана. В перспективе даже мы можем еще столкнуться с последствиями в наших торговых отношениях с Китаем".-0-