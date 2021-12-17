17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
"16 декабря в 17.50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы "Тушемля" Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши", - рассказали в ГПК.
Там добавили, что в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.-0-