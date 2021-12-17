Польский военнослужащий, попросивший убежища в Беларуси, рассказал о причинах своего поступка

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси, рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" о причинах своего поступка, сообщает БЕЛТА.

"Я дезертировал из армии через колючую проволоку, порвал штаны, поранил руку, перебежал через нейтральную полосу и увидел, что едет польский патруль. Я снял форму и без одежды окольными путями побежал в сторону Беларуси. Я решил покинуть польскую армию именно таким способом, потому что невозможно молчать о том, что творится на территории Польши", - рассказал Эмиль Чечко.

По его словам, он не согласен с политикой своего государства. "Сидел у огня, ничем не занимался и думал о том, что происходило в этих лесах последние месяцы. Мы сначала приехали, нам сказали, что будем стоять возле пограничных столбов. В один момент начали приезжать к нам мужчины из контрразведки. Они просто стояли, иногда только кого-нибудь цепляли, чтобы солдаты привыкали к тому, что к ним проявляют агрессию. Если солдат выходил куда-то, они проверяли документы без причины, говорили ему глупости, хоть понимали, что он не может ничего ответить - типичная демонстрация превосходства", - сказал военнослужащий.

"После всего, что они сделали, чтобы ни один солдат не сбежал, они постараются замять это дело, сделать из меня самого плохого человека, говоря, что я создаю проблемы в армии или что вообще я погиб. Это очевидно", - добавил Эмиль Чечко.

Как ранее сообщили в ГПК, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы нашим пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.-0-