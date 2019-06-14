Полсотни птенцов вертлявой камышевки переселят из Беларуси в Литву

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. С территории республиканского ландшафтного заказника "Званец" в литовский резерват "Жувинтас" переселят 50 птенцов вертлявой камышевки, сообщили корреспонденту БЕЛТА менеджеры проекта ПРООН-ГЭФ "Ветландс".

Мероприятия по управлению популяциями вертлявой камышевки реализуются по программе Life, финансируемой Европейским союзом. Транслокация (переселение) птенцов этого вида с белорусского болота "Званец" в литовский резерват "Жувинтас" для сохранения мировой популяции вертлявой камышевки - один из результатов совместной деятельности проекта "Создание сети ключевых местообитаний для обеспечения долгосрочного благоприятного охранного статуса вертлявой камышевки в Литве" и проекта "Ветландс".

Белорусская экспедиция орнитологов и волонтеров прибыла в "Званец" 29 мая. В задачи группы входили поиск на болоте гнезд вертлявой камышевки, изъятие птенцов и их содержание до перевозки. "Это очень кропотливая работа. Бывает, на поиски одного гнезда может понадобиться целый день. Птенцов изымают совсем крохотными - в возрасте 6-8 дней с массой около 8 г. Через каждые 10-12 минут их нужно кормить. Питаются они насекомыми, отлов которых также входит в наши обязанности", - рассказал директор заказника Виталий Шкапич.

Ожидается, что на новое место жительства подросшие птенцы вертлявой камышевки отправятся уже сегодня. Белорусские ученые передадут птиц прибывшим накануне в заказник литовским коллегам. На всех 50 птенцов оформлены специальные "загранпаспорта" (необходимые таможенные документы). В июле координаторы проекта "Ветландс" планируют поездку в резерват "Жувинтас", где будет проходить следующий этап транслокации: перевод птиц в авиарии, кольцевание, дальнейший выпуск в дикую природу.

Уникальный метод восстановления гнездовой группировки вертлявой камышевки впервые был опробован в мае прошлого года. Тогда из заказника "Званец" в резерват "Жувинтас" также были отобраны и переселены 50 птенцов. Опыт был признан успешным: птенцы прижились на новом месте и были выпущены в естественные места обитания. Многие из окольцованных птиц после зимовки вернулись в резерват.

Заказник "Званец" является крупнейшим в Европе низинным осоковым болотом и относится к ключевым местообитаниям для крупнейшей популяции вертлявой камышевки: на этой территории гнездится около 27% глобальной численности вида. В целом в Беларуси гнездится около 43% мировой популяции вертлявой камышевки.-0-