Получатели кредитов в Дельта Банке могут вернуть страховые взносы

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получатели кредитов в ЗАО "Дельта Банк", заключившие с ЗАСО "Дельта Страхование" договоры добровольного страхования от несчастных случаев, могут вернуть излишне уплаченные страховые взносы, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Для получения денежных средств нужно обратиться к ликвидатору ЗАСО "Дельта Страхование" ООО "Правовая компания "Антикризисный консалтинг АСС ВУ" по адресу: г.Минск, ул.Скрыганова, 6, корп. 2, пом. 3 либо по телефонам +375-17-204-50-03, +375-29-141-01-01. Необходимо предъявить паспорт и документы, подтверждающие заключение договора страхования.

Заявления на возврат средств принимаются ликвидатором до 1 июля в рабочие дни с 9.00 до 18.00.-0-