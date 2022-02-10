Получение пенсии, приватизация квартиры: Кочанова провела прямую телефонную линию

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела сегодня прямую телефонную линию, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер верхней палаты парламента принимала звонки с 10.00 до 13.20, однако еще до начала прямой линии граждане хотели связаться с председателем Совета Республики - было более 2,4 тыс. попыток дозвона.

"Прямая телефонная линия всегда вызывает интерес и звонит достаточно много граждан. Вопросы касаются Конституции, жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного обеспечения. При проведении этой телефонной линии хочется отметить компетенции людей, к которым обращаются граждане. Местные органы власти, руководители предприятий, организаций, учреждений - они ведь все проводят приемы по личным вопросам. Как правило, нам звонят люди, которые уже обращались в разные инстанции и не нашли помощи и поддержки", - рассказала Наталья Кочанова.

По словам спикера, во время такого общения недостаточно просто выслушать человека. "Мало лишь внимательно слушать людей. Надо быть абсолютно компетентным в вопросах, по которым даешь ответ. Это то, о чем всегда говорит наш Президент. Иногда мы завязываем узел, который впоследствии распутать непросто, потому что человека неправильно проконсультировали. Для того чтобы разобраться по обращению, надо внимательно изучить действующее законодательство, посмотреть, какие нормативные правовые акты действуют в стране, чтобы принять правильное решение и помочь", - считает председатель Совета Республики.

"Надо работать по горячим следам, - уверена она. - Мы понимаем, что для рассмотрения обращения есть месяц, но в том случае, когда это требует выезда на место. Есть вопросы, которые можно решить очень быстро. Как правило, они касаются жилищно-коммунального хозяйства, начисления пенсий. В любом случае этим будут заниматься компетентные органы и структуры. Им просто нужно быстро об этом сообщить. Если вопрос невозможно разрешить в рамках закона, тогда включаемся мы. Работая над законопроектами, мы понимаем те узкие места, с которыми обращаются люди".

Наталья Кочанова отметила, что ситуации бывают разные и под каждого человека невозможно написать закон, но вместе с тем есть концептуальные вопросы, которые решать необходимо. "Для нас это хорошая форма работы, когда рассматриваются проблемы, касающиеся жилищного законодательства, строительства, социальных гарантий граждан. Мы учитываем обращения, обобщаем их и рассматриваем в своей работе", - подчеркнула она.

Так, первым на линию дозвонился брестчанин Владимир Андреевич, у которого возникла проблема с возвращением денежных средств. Пенсионер одалживал деньги другу, который неохотно отдавал долг. Тогда мужчина обратился в суд. Теперь ему возвращаются деньги, но лишь небольшими суммами. Наталья Кочанова пообещала решить этот вопрос, ведь Владимир Андреевич не единственный, кто сталкивается с такой проблемой.

Следующим позвонил Александр Васильевич из Пуховичского района. Его волнует невозможность обращения в Конституционный суд физическим лицам. Председатель Совета Республики объяснила, что проект Конституции, который будет вынесен на референдум 27 февраля, предусматривает такое изменение.

Вадим Маратович, военный пенсионер из столицы, обратился с острой проблемой. Мужчина уже второй месяц не получает пенсию из-за того, что не перезаключил договор с одним из банков. По телефону он попросил у спикера помощи в решении этой проблемы. В свою очередь, Наталья Кочанова поручила профильной комиссии немедленно разобраться с этим.

Не обошлось и без жилищных вопросов. С проблемой приватизации квартиры позвонила жительница Гомельской области. Жилье родителей Жанна Валерьевна хотела приватизировать еще с 2011 года, однако в квартире прописан сожитель матери. В этой связи и возникло немало сложностей.

Помимо этого, из Бобруйска дозвонилась Людмила Григорьевна, которую беспокоит ситуация обследования жилого дома. Председатель Совета Республики уверила звонивших, что эти ситуации будут решены в ближайшее время.

Всего зафиксировали более 132 тыс. попыток дозвона. Приняты обращения от 37 граждан, были граждане, у которых сразу было несколько вопросов. Многие из них решались в ходе проведения прямой телефонной линии. Все вопросы уже взяты на контроль. Некоторые требуют более детального изучения. Решения по ним будут приняты в ближайшее время после консультаций с соответствующими службами.-0-

Фото Павла Орловского